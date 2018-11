Airbus Helicopters renforce ses capacités MRO au Japon

Airbus Helicopters va ajouter un nouvel atelier MRO sur son site actuel de Kobe au Japon. Avec une capacité d'accueil poussée à 40 hélicoptères de type H160, H155, H175 simultanément.

Avec plus de 440 hélicoptères en service au Japon et d'autres à venir, Airbus Helicopters a décidé d'augmenter les capacités de son atelier MRO historique de Kobe au Japon. Le nouveau bâtiment dont la construction débutera en juin 2019 pour ouverture en novembre portera la surface totale des installations à plus de 19 500 m2. Avec une capacité de traitement simultanée passant de 25 à 40 hélicoptères de type Airbus Helicopters Dauphin, H155, H160 et H175. Le bâtiment actuel abrite également un centre régional d'ingénierie et un espace formation pour pilotes d'hélicoptères doté d'un simulateur de vol sur lequel sont d'ores et déjà passés plus de 500 pilotes et ingénieurs originaires du Japon et d'autres pays voisins. Airbus Helicopters détient 54 % du marché civil et parapublique du Japon et a réussi à prendre 50% des commandes passées par les opérateurs japonais depuis le début de l'année 2018.