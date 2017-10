Airbus Helicopters livre le 400e Lakota

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'UH-72A est dérivé du bimoteur EC145 d' Airbus Helicopters . La version américaine de l'appareil est fabriquée aux Etats-Unis sur le site de Colombus. Airbus Helicopters explique employer plus de 40% de vétérans des forces armés américaines pour la fabrication de l'appareil.

L'UH-72A est employé comme utilitaire léger (Reconnaissance, surveillance, sauvetage, évacuation médicale) par l'US Army. En 2011, une centaine de Lakota ont été équipés du "Battalion Mission Equipment Package" leur permettant d'effectuer des mission de patrouille et de lutte contre les trafics de drogue. Le Lakota est aussi utilisé pour l'entrainement des pilotes d'essais de l'US Navy.

400 appareils pour un même client c'est rare ! En dehors des Etats-Unis, peu de pays peuvent commander de tel quantité d'aéronefs. En 2006, l'armée de terre américaine avait commandé 346 UH-72A avant d'acquérir 41 machines supplémentaires en 2015. Un contrat important pour Airbus Helicopters. L'industriel explique que jusqu'à présent tous les appareils ont été livrés dans les temps et au budget imparti.

