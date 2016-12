Airbus Helicopters livre le 10ème H215M au Chili

Airbus Helicopters vient d'annoncer que début décembre, l'armée chilienne avait pris livraison de son dixième et dernier hélicoptère bimoteur H215M. La cérémonie a eu lieu chez Airbus Helicopters à Santiago, en présence du général Humberto Oviedo Arriagada, commandant en chef de l'armée chilienne.

"Cet hélicoptère de dernière génération a la capacité d'effectuer de multiples missions dans tout le pays », a déclaré le général Núñez Kocher, commandant de l'aviation légère chilienne. « Depuis sa mise en service en 2009, Le H215M a prouvé sa polyvalence et sa fiabilité » a t-il continué.



En plus des dix Super Puma H215M, l'armée chilienne exploite un certain nombre d'autres hélicoptères de la gamme Airbus: l'AS350B3, l'AS355NP et le Puma SA330L.