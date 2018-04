Airbus Helicopters fait collaborer drones et hélicoptères

Airbus hélicopters et Schiebel ont réalisés une série d'essais en vol afin de démontrer la possibilité de faire collaborer leurs équipements dans un cadre opérationnel.

Durant ces essais, réalisés pour l'agence autrichienne d'armement et de technologies, un drone Camcopter S-100 a été piloté depuis un hélicoptère H145. Les deux appareils ont volé en même temps dans le cadre de différents scénarios.

Airbus explique que durant ces essais, le plus haut niveau d'interopérabilité a été atteint. Ce dernier est désigné LOI°5 et il se traduit par la prise de contrôle totale du drone depuis l'hélicoptère. Y compris pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Cette coopération a permis par exemple à l'équipage du H145 d'envoyer le S-100 inspecter des zones inaccessibles pour l'hélicoptère habité.

Selon Airbus, l'enjeux des tests était de réaliser des transfers de données depuis le drone vers l'hélicoptère et de garantir la compatibilité électromagnétique entre les deux appareils.

Ces essais ont été réalisés avec le système Manned Unmanned Teaming (MUM-T) d'Airbus. Ce dernier devrait pouvoir être intégré sur NH90, Tigre ou H145 annonce l'industriel européen. Le système sera aussi compatible avec le VSR700 qui est en cours de développement et qui pourrait devenir le premier drone tactique embarqué de la Marine Nationale. Schiebel avait fournis par ailleurs le système de planification de mission du S-100.