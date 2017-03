Airbus Helicopters : deux appels d'offres en Pologne

Airbus Helicopters ne lâche pas le morceau en Pologne. Le constructeur participe en effet à des appels d'offres pour des hélicoptères destinés à la Marine et aux forces spéciales polonaises. Des procédures initiées par l'Inspection de l'armement polonaise en février dernier et portant sur l'achat de seize hélicoptères en y invitant Airbus, Lockheed Martin et Leonardo-Finmeccanica.

Le ministère polonais de la Défense avait alors annoncé "l'ouverture de négociations avec trois groupes ayant déjà déposé leurs offres préalables de livraison de huit appareils pour des opérations de sauvetage menées en situation de combat par les forces spéciales et huit autres appareils de lutte contre les sous-marins et de sauvetage en mer".

Selon l'agence polonaise de presse PAP, Leonardo-Finmeccanica a également déposé ses offres dans les deux appels d'offres alors que le constructeur américain Lockheed Martin qui a repris Sikorsky n'est candidat que pour les appareils des forces spéciales.