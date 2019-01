Airbus Helicopters a vu ses ventes bondir de 18 % en 2018

Airbus Helicopters a réussi à vendre 413 appareils en 2018 contre 350 l'année précédente. Même en prenant en compte les annulations, le bilan est positif, 381 contre 335, mais les livraisons sont toujours orientées à la baisse avec seulement 356 uni

Airbus Helicopters annonce pour l'année 2018 pas moins de 413 ventes brutes contre 350 en 2017. Même en prenant en compte les annulations, la progression est bien là : 381 ventes nettes contre 335 en 2017 et 353 en 2016. L'année 2017 semble bien être celle du creux de la vague. Les années difficiles se font néanmoins toujours sentir au niveau des livraisons. Airbus Helicopters n'a en effet livré que 356 appareils en 2018 contre 409 en 2017 et 418 en 2016. Du coup, le carnet de commandes est passé à 717 unités. "Notre performance commerciale en 2018 témoigne de la résilience développée par l'entreprise pour naviguer dans un environnement qui demeure difficile", commente Bruno Even, président d'Airbus Helicopters.

Malgré les 15 nouvelles commandes pour le H160 et les 148 pour la famille de biturbines légers H135/145, "le marché civil et parapublic mondial se maintient à un faible niveau". Par contre, le segment des appareils lourds a enregistré une belle année en termes de ventes avec la commande de 28 NH90 par le Qatar tandis que l'Espagne a formalisé sa décision d'acquérir un lot supplémentaire de 23 appareils. Une commande qui viendra nourrir l'année 2019.

Enfin, la famille Super Puma continue de bien marcher sur le segment militaire avec 17 nouvelles ventes, dont les huit à l'Indonésie. Le H225 attire de nouveaux clients dans le secteur civil et parapublic, compensant la quasi-disparition du marché de l'offshore.