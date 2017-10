Airbus H175 : trois ans déjà chez NHV

Le parc d'Airbus Helicopters H175 de l'opérateur belge NHV a accumulé plus de 8 500 vols et 15 000 heures de vol depuis la mise en service des premiers exemplaires à la fin 2014.

Comme le temps passe. Cela fera bientôt trois ans que l'Airbus Helicopters H175 est entré en service sous les couleurs de l'opérateur belge NHV. Ce dernier avait réceptionné ses deux premiers Airbus Helicopters H175 le 11 décembre 2014. Depuis cette date, NHV a réceptionné huit autres Airbus Helicopters H175 d'une commande pour un total de seize exemplaires. Depuis la mise en service des deux premiers exemplaires, la flotte de NHV a accumulé plus de 8 500 vols et accumulé 15 000 heures de vol. D'abord au départ de la base de Den Helder aux Pays-Bas, puis d'Aberdeen (Ecosse) et d'Esbjerg (Danemark) au fur et à mesure de l'arrivée progressive des H175.

NHV assure le transport des personnels de et vers les plate-formes pétrolières de la Mer du Nord ainsi qu'en Afrique de l'Ouest. Une exploitation qui semble bien se passer, sans accrocs techniques majeurs et avec même des missions réalisées dans des conditions météorologiques difficiles en Mer du Nord ainsi que des vols atteignant les 330 km avec passagers et fret à bord.. "Grâce à l'engagement de nos équipes (celle de NHV et celle d'Airbus Helicopters/ndlr) qui permettent de valider tous les jours les capacités de l'H175, tout en maintenant un très haut niveau de sécurité; nous sommes en train de démontrer que l'H175 s'affirme comme une nouvelle référence pour les missions du marché de l'oil & gas", indique Eric Van Hal, président de NHV.

L'opérateur doit encore réceptionner six autres Airbus Helicopters H175 mais le calendrier des livraisons n'est pas précisé. Successeur du Dauphin, l'appareil peut transporter 16 passagers sur 260 km.