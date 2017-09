Airbus forme des étudiants en cyber-sécurité

Airbus CyberSecurity signe des partenariats avec quatre écoles d'ingénieurs pour renforcer la formation pratique des étudiants en cyber-sécurité.

Airbus CyberSecurity, l'entité du groupe européen dédiée au développement et à la fourniture de solutions et services dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, est constamment à la recherche de nouveaux talents. D'où les partenariats noués avec quatre grandes écoles d'ingénieurs pour renforcer la formation de leurs étudiants en cyber-sécurité : IMT Atlantique (Institut Mines-Telecom), ESIEA Paris-Laval, EFREI et l'INSA Centre Val de Loire. Dispensés par des ingénieurs d'Airbus CyberSecurity à l'aide de la plate-forme de formation CyberRange, ces cours abordent sous l'angle de la pratique le développement des compétences nécessaires aux différents métiers d'ingénieur en sécurité informatique.

L'outil de formation d'Airbus CyberSecurity "permet de reproduire le réseau d'une entreprise jusque dans les moindres détails avec des équipements IT ou industriels, dans des espaces dédiés. Les étudiants peuvent ainsi mettre en pratique les connaissances acquises et développer leur savoir-faire dans un contexte opérationnel". Avec la capacité d'élaborer des scénarios d'attaques très élaborés, ce qui permet aux professeurs d'interagir en générant des actions légitimes ou illégitimes "afin d'évaluer la robustesse de la défense mise en place par les étudiants".

"Airbus CyberSecurity est en recherche constante de nouveaux talents qu'il s'agisse d'analystes SOC, de spécialistes forensic et de pen-testeurs, d'intégrateurs et d'architectes de sécurité, ou encore de consultants en sécurité des systèmes d'information", explique Frédéric Julhes, directeur de CyberSecurity France d'Airbus Defence & Space.