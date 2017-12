Airbus finit l'année 2017 avec plus de 1000 ventes

La transformation des 430 Airbus A320neo en contrat ferme par Indigo Partners permet à Airbus de franchir une nouvelle fois le cap des 1000 ventes en 2017

Airbus franchira une nouvelle fois le cap symbolique des 1000 ventes nettes en 2017. Le fonds Indigo Partners a en effet transformé en contrat ferme sa lettre d'intention dévoilée au dernier Salon du Bourget et portant sur 430 appareils de la famille Airbus A320neo. Un contrat d'une valeur de près de 50 Md$, prix catalogue. Ces 430 Airbus A320neo s'ajoutent aux récentes commandes ou confirmations de commandes passées par Delta Air Lines (100 A321neo ACF), Viva Air (50 dans un mixte d'A320ceo/neo), AerCap (50 A320neo), Pegasus Airlines (25 A321neo ACF) et China Aircraft Leasing (50 A320neo supplémentaires). Ce qui fait un total de 705 ventes qui s'ajoutent aux 333 ventes nettes d'ores et déjà affichées à fin novembre 2017. La baisse de régime de l'année 2016, Airbus avait enregistré 731 ventes nettes; n'aura donc duré qu'un temps. En 2015 et 2014, Airbus avait respectivement engrangé 1036 et 1456 ventes nettes. Airbus continue donc de vendre plus qu'il ne livre (700 livraisons en 2017), ce qui renforce le carnet de commandes et la visibilité sur les années à venir pour toute la filière aérospatiale.