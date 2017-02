Airbus et Tunisair inaugurent leur centre commun de formation à la maintenance

Samedi 4 février, Tunisair et Airbus ont inauguré leur centre commun de formation à la maintenance aéronautique. Lancé en mai 2015 et officialisé lors du Salon du Bourget, le centre est implanté dans une zone de l'aéroport de Tunis/Carthage. Le financement a été réalisé par Airbus. L'objectif est de former de futurs techniciens de maintenance, non seulement pour le compte de Tunisair, mais aussi pour les compagnies aériennes d'Afrique, d'Europe du Sud et du Moyen-Orient, clientes d'Airbus.

Dénommé Tunisair Technics, le centre est calqué sur les standards des centres de formation Airbus : instructeurs, pédagogie, salles de classe, moyens informatiques, logiciels de simulation. "L'examen qui clôturera ces formations est exactement le même que celui retenu par les autres centres de formation Airbus et les diplômes qui seront délivrés à la fin seront agréés, conformément aux exigences européennes", a souligné Fabrice Hamel, directeur des centres de formation Airbus.

La capacité d'accueil est de 30 stagiaires par mois. "Il s'agit du 6ème centre de ce type dans le monde et le premier en Afrique. Il est conç conformément aux normes internationales dans le domaine de la formation des techniciens avions et selon les normes de certification Part 147", a ajouté de son côté Anis Ghedira, ministre tunisien du Transport.