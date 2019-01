Airbus et Boeing ont livré plus de 1 600 avions en 2018

Avec 806 livraisons réalisées en 2018, Boeing est légèrement devant Airbus qui souligne que ses 800 livraisons n'ont pas encore été "auditées". Avec du rab à la clef ?

On en saura plus le 9 janvier du côté d'Airbus qui annonce un total de 800 livraisons réalisées sur l'ensemble de l'année 2018 tout en précisant que ce chiffre n'a pas été "audité". Avec peut être quelques unités en rab ? Pour l'instant, Boeing mène d'une courte tête avec 806 livraisons effectuées l'année dernière dont 580 Boeing 737 et 145 Boeing 787. Le constructeur américain revendique 900 ventes nettes pour 2018 dont 200 enregistrées sur le seul mois de décembre, conséquence logique des lettres d'intention et/ou protocoles d'accord annoncés tout au long de l'année passée et notamment lors du dernier Salon de Farnborough. Pour Airbus, il faudra encore attendre demain pour en savoir plus mais le constructeur européen en était à 680, le 7 janvier 2019. Une chose est sûre : Airbus et Boeing ont encore globalement vendu plus de 1 500 avions l'année dernière.