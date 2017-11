Airbus : Eric Schulz succède à John Leahy

Président de l'activité aérospatiale civile de Rolls-Royce, le français Eric Schulz succède à l'américain John Leahy comme directeur des ventes d'Airbus Avions commerciaux.

C'est presque un retour à la maison pour Eric Schulz qui succèdera en janvier 2018 à John Leahy comme directeur des ventes d'Airbus Avions commerciaux. Ingénieur diplômé de l'ESTA Paris et de l'Ecole d'ingénieurs de Genève, Eric Schulz a en effet débuté chez Aérospatiale/Airbus avant de rejoindre en 1989 la compagnie aérienne UTA où il occupe plusieurs postes dans les secteurs de la maintenance et des opérations. En 1996, il est nommé président d'Air Liberté Industries, alors filiale de British Airways. Quatre ans plus tard, Eric Schulz rejoint EADS Aeroframe aux Etats-Unis et préside cette filiale conjointe de EADS et de Northrop Grumman.

En 2003, il devient président de la filiale Aviation Technical Services de Goodrich, basé à Seattle, le fief de Boeing. Il est ensuite nommé président de Goodrich Actuation Systems avant de rejoindre Rolls-Royce comme directeur général délégué de l'activité turbines à gaz en 2010. Un an plus tard, il passe à l'activité aérospatiale civile avant d'être nommé président de l'activité gros moteurs en 2013, puis en 2016, président de toute l'activité aérospatiale civile. Un parcours de vendeur complètement différent de celui de John Leahy. Eric Schulz allie à la fois la vente, la connaissance des processus industriels de la MRO et des opérations aériennes ainsi que les enjeux qui se posent à un équipementier dans le lancement de programmes d'avions et de relations maître d'oeuvre-fournisseur. Un profil qui "colle" aux ambitions affichées d'Airbus en matière de services et de MRO avec en arrière-plan, la future plate-forme digitale Skywise. En clair, Eric Schulz ne va pas que vendre des avions mais aussi tous les services qui y sont associés (ingénierie cabine passagers, MRO,....).