Airbus en est au moins à 500 ventes nettes en 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Avec l'annonce que les deux contrats passés par JetBlue Airways et Moxy pour un total de 120 Airbus A220 seront enregistrés sur le mois de décembre 2018, Airbus totalise désormais officiellement 500 ventes nettes sur l'ensemble de l'année 2018. Les 120 A220 s'ajoutent en effet aux 380 ventes déjà enregistrées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2018. Sans oublier que d'autres contrats ont été enregistrés par Airbus durant ce mois de décembre 2018. Le traditionnel coup de rein de Noël d' Airbus qui devrait ainsi combler le retard sur Boeing.

Nous sommes en 2019 mais l'année 2018 n'est toujours pas finie pour Airbus qui est à 500 ventes nettes avec les deux contrats de JetBlue Airways et de Moxy pour 120 Airbus A220.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.