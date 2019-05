Airbus dévoile la maquette du H160M, baptisé Guépard

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

169 Guépard devraient être commandés par le ministère des armées pour la Marine Nationale, l'armée de Terre et l'armée de l'Air dans le cadre du programme HIL (Hélicoptère Interarmées Léger). Chaque armée emploiera une version commune du Guépard, seuls les équipements seront adaptés en fonction des missions.

