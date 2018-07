Airbus dévoile l'A350 XWB ULR aux couleurs de Singapore Airlines

Le premier A350 XWB Ultra Long Range est sorti des ateliers de peinture d'Airbus.

Le 30 juillet, Airbus a dévoilé le premier A350 XWB ULR, peint aux couleurs de Singapore Airlines. Il s'agit du premier appareil produit par l'industriel. Avant d'être remis à la compagnie, l'A350 XWB ULR devra mener encore quelques essais afin de valider ses performances. Il devrait être livré à Singapore Airlines dans les prochains mois. Les six autres aéronefs commandés par la compagnie sont quant à eux en cours d'assemblage.

L'arrivée de cet appareil au sein de la flotte de Singapore Airlines permettra à la compagnie de relier les Etats-Unis sans effectuer d'escale, et notamment les villes de New York, San Francisco et Los Angeles. Grâce à l'emport de 24 000 litres de kérosènes supplémentaires, l'appareil dispose d'une autonomie de 20 heures, avec une masse maximale au décollage de 280 tonnes. Les capacités de l'appareil semblent avoir séduit de nombreux clients car, suite au salon de Farnborough, l'industriel enregistre 909 commandes fermes.