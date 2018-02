Airbus confirme les 800 livraisons d'avions en 2018

Airbus prévoit toujours de livrer 800 avions commerciaux en 2018 mais "sous réserve que les motoristes respectent leurs engagements".

Les nouveaux pépins techniques rencontrés par le Pratt & Whitney PW1100G-JM et les problèmes de maturité sur certains lots de CFM Leap 1-A "font que la montée en cadence de production de l'Airbus A320neo demeure un défi et dépend de l'aptitude des motoristes à respecter leurs engagements", souligne Airbus à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels pour l'année 2017. "Le Pratt & Whitney est confronté à un nouveau problème technique et toutes les équipes sont mobilisées pour comprendre le problème et le résoudre", a indiqué Tom Enders, président d'Airbus, et qui poursuit : "tout retard est une source d'inquiétude pour nous". Le président d'Airbus précise également avoir "rencontré au plus haut niveau des responsables de General Electric et de CFM International à ce sujet. Ils sont mobilisés".