Airbus cède CESA à Héroux-Devtek

Le groupe canadien Héroux-Devtek rachète pour 140 M€ la filiale espagnole conjointe d'Airbus et de UTC Aerospace.

Le groupe canadien Héroux-Devtek conforte ses positions auprès d'Airbus avec le rachat de la CESA ou Compania Espanola de Sistemas Aeronauticos pour la somme de 140 M€ dont 29 M€ de reprise de dette. Employant 340 personnes à Madrid et à Séville, la CESA devrait réaliser 94 M€ de chiffre d'affaires en 2017 pour 11 M€ de bénéfices avant impôts. La CESA est détenue à 60 % par Airbus, les 40 % restants étant entre les mains de UTC Aerospace, filiale de United Technologies. Le rachat ne devrait bouclé que vers la fin 2018 après le feu vert des autorités réglementaires concernées et le rachat par Airbus des parts détenues par UTC Aerospace. La CESA réalise 50 % de son chiffre d'affaires avec Airbus. L'opération permet à Héroux-Devtek d'avoir un accès direct à Airbus et de diversifier son portefeuille d'activités dans des domaines complémentaires : trains d'atterrissage et systèmes d'actionnement et hydrauliques. Avec l'accès à des programmes comme l'A400M, l'Eurofighter, le S-92, l'A350 et le C-295.