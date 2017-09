Airbus Beluga XL : Stelia Aerospace continue de livrer

Stelia Aerospace vient de livrer son troisième tronçon pour le premier exemplaire du Beluga XL, le futur super-transporteur d'Airbus.

Les différents tronçons du futur Airbus Beluga XL commencent à s'accumuler à Toulouse. Stelia Aerospace vient de livrer la porte-cargo, entièrement équipée de ses systèmes électriques et hydrauliques. Une pièce hors norme qui permettra le chargement et le déchargement dans l'Airbus Beluga XL de toutes les charges utiles : 10 m de long, 9 m de large et 8 m de haut. Des caractéristiques qui font de cette porte la plus grande porte d'avion jamais fabriquée en Europe avec une surface avoisinant les 140 m2 et un poids de 3,1 tonnes, en incluant les systèmes. Le fruit du travail des équipes de trois sites de Stelia Aerospace à Rochefort, Saint-Nazaire et Toulouse. Elles ont assuré la conception, la fabrication, l'assemblage et l'équipement avec l'ensemble des mécanismes associés. C'est le troisième tronçon de l'Airbus Beluga XL que livre Stelia Aerospace, après la pointe avant de fuselage équipée de ses systèmes électriques et fluides le 30 mai dernier, puis la partie supérieure du fuselage, le 8 juillet.

Comme cette dernière, la porte-cargo a été acheminée de l'usine de Stelia Aerospace de Rochefort par voie routière jusqu'au port de commerce de Rochefort pour mise à disposition d'Airbus sur la barge utilisée pour l'A380. Puis, transport par voie maritime et fluviale jusqu'au port de Langon, ensuite par la route de Langon à Toulouse via l'itinéraire à Grand Gabarit conçu spécialement pour l'A380. Le Beluga XL, une version dérivée de l'Airbus A330, va progressivement s'ajouter aux Beluga ST à compter de l'année 2019.