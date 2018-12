Airbus approche les 800 livraisons pour 2018

A fin novembre, Airbus a livré 673 avions depuis le début de l'année 2018, soit 277 de plus par rapport à la fin octobre. Il ne reste plus que 127 appareils à livrer en décembre pour atteindre les 800 livraisons.

Airbus n'est plus très loin de son objectif des 800 livraisons d'avions sur l'ensemble de l'année 2018. A la fin novembre, le constructeur européen en était en effet à 673 livraisons. Il ne reste plus aux équipes d'Airbus que 127 appareils à livrer sur le mois de décembre 2018 pour atteindre l'objectif et peut être même le dépasser de quelques unités puisque 277 livraisons supplémentaires ont été réalisées entre le 31 octobre et le 30 novembre 2018. A fin novembre 2017, Airbus en était à 591 livraisons et avait fini l'année avec 718, soit 127 unités livrées sur le mois de décembre 2017.