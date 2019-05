Airbus : Antoine Bouvier arrive et Patrick de Castelbajac s'occupera de l'Asie

Antoine Bouvier devient responsable de la stratégie, des fusions-acquisitions et des affaires publiques d'Airbus tandis que Patrick de Castelbajac est nommé responsable de la région Asie-Pacifique. Eric Béranger succède à Antoine Bouvier comme président de MBDA.

C'est officiel. Antoine Bouvier quitte la présidence de MBDA pour rejoindre Airbus. Directement rattaché à Guillaume Faury, président d'Airbus, il est nommé responsable de la stratégie, des fusions-acquisitions et des affaires publiques. Eric Béranger succède à Antoine Bouvier comme président de MBDA et qui a occupé précédemment plusieurs postes de direction au sein d'Airbus Defence and Space. Airbus détient 37,5 % du capital de MBDA aux côtés de BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %).Par ailleurs, Patrick de Castelbajac est nommé responsable de la région Asie-Pacifique et prend également la direction des ventes pour l'Asie-Pacifique au sein d'Airbus avions commerciaux. Il est rattaché à Christian Scherer, directeur général délégué commercial. Patrick de Castelbajac et Christian Scherer ont tous les deux été président d'ATR.