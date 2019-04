Airbus ACJ319neo : il franchit les 16 heures de vol

Le 26 avril, l'Airbus ACJ319neo a permis de franchir un nouveau record pour la famille A320 en réalisant un vol d'une durée de 16 heures 10 min.

L'Airbus ACJ319neo a réalisé d'une seule traite un vol de plus de 16 heures dans le cadre d'un aller-retour entre Toulouse et le nord du Groenland. Un vol d'endurance de 16 heures et 10 min qui a inclus une simulation de diversion sur un aéroport de déroutement dans le cadre de la procédure ETOPS 180 min. L'Airbus ACJ319neo était équipé de cinq réservoirs carburant supplémentaires installés dans la soute. L'avion du record doit être livré à K5 Aviation dans quelques mois après installation de son aménagement cabine VVIP par Fokker Techniek. L'ACJ319neo avait réalisé son tout premier vol le 25 avril d'une durée d'une heure et 55 minutes. Airbus a vendu à ce jour 14 appareils de la famille A320neo en version ACJ.