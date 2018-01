Airbus accélère la production en Chine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La visite d'Etat du Président de la République, Emmanuel Macron, en Chine a été l'occasion pour Airbus d'annoncer que le site de Tianjin allait participer à cette augmentation globale des cadences de production avec un rythme passant à cinq unités par mois au début de 2019, puis à six au début de 2020. L'hypothèse des 63 moyen-courriers produits mensuellement est donc en train de se concrétiser. Depuis son ouverture en 2008, le site de Tianjin aura produit 354 moyen-courriers dont le premier A320neo en 2017.

Le site d' Airbus à Tianjin en Chine est partie intégrante du dispositif d'augmentation des cadences de production sur la famille Airbus A320ceo et A320neo du constructeur européen. En octobre 2015, le constructeur européen avait indiqué sa volonté de porter les cadences de production de la famille Airbus A320 à 60 unités par mois à partir de la mi-2019. En mai de la même année, John Leahy, directeur commercial d' Airbus , avait même avancé le chiffre de 63 moyen-courriers par moi, estimant que cette cadence se justifiait. D'où la décision d'une ligne de production supplémentaire sur le site Hambourg tandis que celui de Tianjin restait à quatre unités par mois dans le cadre des modalités de l'accord global scellé avec le gouvernement et les industriels chinois.

La production d'Airbus A320ceo et A320neo sur le site de Tianjin en Chine passera progressivement à six appareils par mois pour le début 2020.

