Airbus A400M : "so far, so good"

La mise au point des nouvelles fonctionnalités de l'avion de transport Airbus A400M se passe très bien, a souligné la ministre des Armées, Florence Parly, lors d'une rencontre avec les membres de l'AJPAE.

"So far, so good", a répondu la ministre des Armées, Florence Parly, à une question sur l'avancée des différentes fonctionnalités de l'Airbus A400M lors d'une rencontre avec les membres de l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE). "La mise au point des nouvelles fonctionnalités se passe très bien. Nous sommes dans une phase positive et nous espérons que cela continuera à progresser. Chaque étape se franchit avec succès et cela aide chacun à être patient", a indiqué la ministre des Armées qui table sur une pleine opérationnalité des Airbus A400M pour 2021. L'Armée de l'Air alignera un parc de 25 Airbus A400M en 2025 et "la cible des 50 exemplaires" est toujours confirmée. Du côté de la disponibilité opérationnelle des 13 A400M de l'Armée de l'Air, la moyenne est restée très basse au premier semestre : "3,2 avions", a précisé la ministre des Armées qui table sur une disponibilité de cinq appareils d'ici à la fin de l'année. "Il reste encore beaucoup de travail mais ce qui est important c'est la dynamique", a conclu Florence Parly.