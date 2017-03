Airbus A400M malaisiens : EPI fait le soutien des moteurs TP400

Le consortium EuroProp International (EPI) s'est vu confié par le gouvernement malaisien le soutien des turbopropulseurs TP400 qui équipent l'avion de transport militaire Airbus A400M. Un contrat qui a été signé dans le cadre du salon LIMA 2017 qui s'est déroulé à Langkawi. Il fait suite au protocole d'accord signé le 21 mars par EPI et Global Turbine Asia (GTA), une société malaisienne conjointe avec Safran et qui fournit des services de MRO sur moteurs d'avions et d'hélicoptères.

"EPI et GTA fournissent le soutien de la flotte TP400 qui propulse les quatre Airbus A400M de la Royal Malaysian Air Force. La première phase du contrat courra jusqu'au mois d'octobre 2017, date à partie de laquelle GTA deviendra primo-contractant de la Malaisie pour l'ensemble de ces services", indique le communiqué.

Et de poursuivre : "GTA déploie dès à présent, depuis son site de Subang, des chargés de clientèle, des représentants techniques sur base, ainsi que des responsables logistiques LSR afin d'assurer à l'Armée de l'Air malaisienne un support technique continu pour sa flotte de moteurs". Enfin, EPI aidera GTA à obtenir la certification AMO auprès d'EPI, ainsi que les certifications venant de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA Part 145) et de la DGTA, la direction technique de la navigabilité en Malaisie.