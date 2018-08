Airbus A380 : le premier d'ANA vers le premier vol

Le premier des trois Airbus A380 commandés par All Nippon Airways est sorti de la ligne d'assemblage et son premier vol se déroulera dans les prochaines semaines.

All Nippon Airways a clairement dédié ses trois Airbus A380 au très volumineux et lucratif marché hawaïen. Les appareils seront habillés de couleurs différentes mais porteront tous le dessin représentant une tortue de mer symbolique de l'archipel. L'un des Airbus A380 porte le bleu du ciel hawaïen, le deuxième le vert des eaux cristallines de l'archipel et le troisième l'orange symbolisant les couchers de soleil. Il s'agit de mettre visuellement les passagers dans l'ambiance des vacances dès l'embarquement. Une ambiance détendue que l'on retrouve à bord des Airbus A380 de All Nippon Airways avec la présence de cinq bars répartis sur les deux étages. Deux sont situés sur un pont principal entièrement dédié à une classe Economique qui accueillera 383 passagers. Les trois autres bars sont situés sur le pont supérieur, chacun dédié à chaque classe : une Première dotée de huit suites, une classe Affaires de 56 fauteuils-couchettes par rangée de 1-2-1 et une Premium Economie de 73 sièges avec un espacement de plus de 96 cm entre les sièges. All Nippon Airways a également équipé l'arrière de la classe Economie de ses Airbus A380 de 60 sièges transformables en "canapé" à l'instar de la formule mise en place par Air New Zealand et Air Austral. Les passagers pouvant s'allonger en utilisant des repose-jambes s'alignant à la hauteur de l'assise du siège. Autre innovation : une salle polyvalente, juste avant l'escalier arrière, et qui permet aux mamans de changer leurs enfants avec le maximum de confort. Enfin, les parois des cabines et les éclairages ont été conçus pour recréer une atmosphère hawaïenne : les levers et couchers de soleil, les ciels nocturnes et les arcs en ciel de cet archipel prisé par les familles et les jeunes mariés japonais.