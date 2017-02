Airbus A380 : le nouveau bar-lounge d'Emirates

Emirates profitera du prochain salon ITB de Berlin pour dévoiler une maquette grandeur nature du nouveau bar-lounge de ses Airbus A380. Une nouvelle configuration qui s'intègre dans un plan de modernisation et de renouvellement des cabines passagers des Airbus A380 et Boeing 777.

Le premier A380 qui recevra le nouveau bar-lounge est actuellement en cours d'assemblage pour une mise en service commercial dans le courant du mois de juillet prochain. Le retrofit sur les appareils déjà en service se fera progressivement en fonction des "grandes visites" du très gros-porteur.

Tout en conservant la forme du fer à cheval, le nouveau bar a un style plus épuré, avec des "tons champagne clair appuyé par des boiseries sombres laquées". Le lounge devient beaucoup plus convivial que l'actuel avec des places assises dans une nouvelle disposition, le long des hublots, de part et d'autre du bar. Il pourra accueillir un total de 26 passagers dont huit places assises.