Airbus A350-900 : Evelop Airlines le pousse à 432 sièges

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Airbus peut pousser ses A350-900 vers les 440 passagers comme l'indiquent les brochures marketing, papier et digitale, du constructeur européen. La preuve en est la configuration cabine choisie par la compagnie aérienne espagnole charter Evelop Airlines , filiale de la division voyages Avoris du Groupe Barcelo, pour ses Airbus A350-900 . Evelop Airlines a en effet choisi une configuration cabine classe unique pour 432 passagers. La compagnie aérienne a réceptionné son premier exemplaire, loué auprès d'Air Lease Corp., ce jour. Le deuxième Airbus A350-900 est attendu pour 2020. Les deux long-courriers seront exploités sur les Caraïbes.

La compagnie charter espagnole vient de réceptionner son premier Airbus A350-900 avec un aménagement cabine classe unique pour 432 passagers. La configuration la plus dense à ce jour pour l'A350-900.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DIRECTEUR COMPTABLE ET FINANCIER (H/F)

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.