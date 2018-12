Airbus A350-900 : et de six pour Air China

Air China a réceptionné son sixième Airbus A350-900 d'une commande ferme de dix exemplaires. Les livraisons des quatre autres suivront en 2019.

Et de six pour Air China qui a réceptionné son sixième Airbus A350-900 le 20 décembre. La compagnie aérienne en prendra quatre autres en 2019. Air China a choisi un aménagement pour un total de 312 passagers répartis en trois classes : 32 en classe Affaires, 24 en Premium Economy et 256 en classe Economique. Outre Air China, d'autres transporteurs chinois ont pris de l'Airbus A350-900 : Sichuan Airlines (10 exemplaires), Hong Kong Airlines (15), China Eastern Airlines (20), China Southern Airlines (20). On peut ajouter Cathay Pacific Airways avec 26 Airbus A350-900 dont 20 déjà livrés et 20 A350-1000 dont sept déjà réceptionnés.