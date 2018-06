Airbus A350-1000 : le premier pour Cathay Pacific

Cathay Pacific Airways a réceptionné son premier Airbus A350-1000 d'une commande pour 20 exemplaires fermes. L'appareil sera mis en service entre Hong Kong et Washington. Un vol de 17 heures.

Cathay Pacific s'apprête à rejoindre le club des compagnies aériennes qui exploitent les vols commerciaux les plus longs du monde. La compagnie aérienne de Hong Kong a en effet réceptionné son premier Airbus A350-1000 d'une commande pour 20 exemplaires fermes auxquels s'ajoutent des options. Cathay Pacific est déjà cliente de la famille Airbus A350 XWB puisqu'elle exploite 20 Airbus A350-900. Avec l'A350-1000, Cathay Pacific va pouvoir inaugurer la ligne Hong Kong-Washington, un vol de 17 heures, juste au dessus l'Atlanta-Johannesbourg assuré par Delta Air Lines en Boeing 777-200ER (16 h 40 min) mais en dessous le Dubaï-Auckland exploité par Emirates en A380. Cathay Pacific a choisi un aménagement cabine en trois classes pour ses A350-1000, soit 334 sièges répartis en 46 fauteuil-couchettes en classe Affaires, en 32 sièges en classe Economie Premium et en 256 sièges en classe Economie.

Cathay Pacific Airways a prévu de réceptionner sept autres A350-1000 d'ici à la fin de cette année. Possible que les suivants bénéficieront d'une masse accrue au décollage de 316 tonnes, permettant d'emporter plus de carburant et donc d'aller encore plus loin. Comme faire du Sydney-Londres en direct, par exemple mais avec moins de passagers à bord.