Airbus A330-800 : la production avance

Alors que l'Airbus A330-900 se prépare pour son premier vol, la production de l'A330-800 est lancée pour un début d'assemblage d'ici la fin 2017.

La production de l'Airbus A330-800, le "petit dernier" de la famille Airbus A330neo, a largement commencé tandis que l'A330-900 se prépare pour son premier vol. Plusieurs éléments ou aérostructures du futur A330-800 prennent forme sur les différents sites d'Airbus en Europe : l'aile avec son "Sharklet" réalisé par le partenaire sud-coréen Korean Air Aerospace à Brême, les pylônes en titane (Toulouse), le caisson central de voilure (Nantes) et les sections de fuselage à Hambourg. Commandé à six exemplaires pour l'instant, l'Airbus A330-800 affiche une capacité de 257 passagers en trois classes et peut monter à 406 en classe unique haute densité.

Version remotorisée avec des Rolls-Royce Trent 7000 et modernisée de l'A330-200, l'A330-800 a une distance franchissable nettement supérieure : 13 900 km contre 12 400 km pour les premiers A330-200 et ce malgré une capacité d'emport carburant similaire (139 000 litres) et une masse maxi au décollage plus importante de 10 à 12 tonnes. Les ailes sont plus longues puisque l'envergure totale est de 64 m contre 60,3 m pour l'A330-200. L'A330-900, commandé ferme à 204 exemplaires, succède, quant à lui, à l'A330-300, avec une capacité de 287 passagers répartis en trois classes et jusqu'à 440 en classe unique. Là aussi, la distance franchissable est nettement améliorée (12 130 km contre 10 400 km) grâce à un emport carburant beaucoup plus important : 139 000 litres contre 97 000/98 000 litres pour les premiers A330-300.