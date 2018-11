Airbus A330-800, Jet Airways, Groupe aérien embarqué, drones, Stelia Aerospace au Sky Park, cette semaine dans Air et Cosmos

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

• A la Une : le premier Airbus A330-800 a volé.

• Défense : l'armée de l'Air et les leçons de la première Guerre Mondiale + aéronautique navale, embarquement immédiat + des études pour un successeur du porte-avions Charles de Gaulle

• Transport aérien : avis de gros temps pour Jet Airways + Icelandair croque Wow Air + aéroport d'Istanbul, objectif 150 Millions

• Drones : High Eye présente l'HEF32 + Skylark C + Aliaca + Leonardo + Delair

• Espace : Chine, échec du premier lancement orbital privé + océanographie spatiale

• Entreprises et marchés : installation au Sky Park, une aventure inédite pour Stelia Aerospace + 137 Millions d'€ pour la filière aéro en Auvergne-Rhône-Alpes.

• Contenu PREMIUM de cette édition 2616 d'Air et Cosmos :

Tribune du Cabinet Plasseraud : "Les inventions impliquant des techniques d'intelligence artificielle sont-elles brevetable ?"

Abonnez votre entreprise à Air&Cosmos PREMIUM : cliquez ICI.

Contacts :

• Yann Cochennec, Rédacteur-en-chef : ycochennec@air-cosmos.com

• Henry de Freycinet, Business development : 06 76 14 57 02, hdefreycinet@air-cosmos.com

• Cyril Mikaïloff, Directeur commercial : 06 21 71 11 18, cmikailoff@air-cosmos.com

A propos d'Air & Cosmos :

Créé en 1963, Air & Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air & Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, site Web en français, site Web en anglais. Air & Cosmos organise aussi des événements et conférences à travers toute la France.