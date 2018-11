Airbus A321LR : plus de 110 appareils vendus

La version à long rayon d'action de l'Airbus A321LR a déjà convaincu dix compagnies aériennes pour plus de 110 exemplaires. Le cap des 200 s'apprête à être franchi avec de nouvelles conversions à venir.

L'Airbus A321LR, version à long rayon d'action de l'Airbus A321neo, n'a pas fini d'intéresser les compagnies aériennes. Elles sont d'ores et déjà dix à s'être engagées sur cet appareil dont Arkia Israeli Airlines qui a réceptionné le 13 novembre son premier exemplaire d'une commande ferme pour deux exemplaires auxquels s'ajoutent deux options. D'autres compagnies aériennes ont pris des Airbus A321LR en location comme Air Astana, Azores Airlines, Aer Lingus, Air Transat, Air Arabia ou Air Busan. De leur côté, Norwegian et Peach ont, comme Arkia, fait le choix de commandes fermes. Chez TAP Portugal, c'est un mix locations et achats. Au total, plus de 110 Airbus A321LR vendus et le cap des 200 ventes sera franchi dans les prochains mois puisque qu'un certain nombre de clients de l'Airbus A321neo ont décidé de convertir une partie de leur commande initiale en A321LR.