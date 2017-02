Airbus A320neo : premier pour Citilink

L'Airbus A320neo fera ses débuts en Indonésie sous les couleurs de Citilink, la filiale low cost de Garuda. La compagnie aérienne a réceptionné son premier exemplaire d'une commande de 35 Airbus A320neo. La motorisation choisie est le CFM Leap-1A. Citilink a choisi une configuration pour 180 passagers en classe unique. La compagnie aérienne compte exploiter ses Airbus A320neo sur son réseau intérieur mais aussi à l'international et plus précisément sur la Chine et le Moyen-Orient.