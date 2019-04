Airbus A319neo : au tour du moteur Pratt & Whitney GTF

C'est au tour du moteur Pratt & Whitney GTF de passer aux essais sur Airbus A319neo. La prochaine étape seront logiquement les essais sur l'Airbus A321LR.

Proposé avec deux motorisations comme ses "grands frères" A320neo, A321neo et A321LR, l'Airbus A319neo vient de réaliser son premier vol d'essai avec des moteurs Pratt & Whitney GTF. Le premier vol avec des CFM Leap-1A s'était déroulé le 31 mars 2018 menant à une certification de type le 22 décembre de la même année. Ce premier vol de l'Airbus A319neo MSN 6464 équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF s'est déroulé le 25 avril et a duré 2 heures 50 min. A bord et aux mini-manches, Philippe Castaigns, commandant de bord; Shaun Wildey, co-pilote; et dans la cabine devant leurs écrans les ingénieurs navigants d'essai Frank Hohmeister, David O'Nions et Cédric Favrichon. L'Airbus A319neo propulsé par des moteurs Pratt & Whitney GTF doit obtenir sa certification de type d'ici le quatrième trimestre 2019. L'A320neo Pratt & Whitney avait été certifié le 24 novembre 2015 et l'A321neo toujours Pratt & Whitney le 15 décembre 2016.