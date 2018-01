Airbus a tenu son objectif des 700 livraisons en 2017

Fabrice Brégier et John Leahy vont quitter Airbus sur un feu d'artifice. Non seulement le constructeur européen aura vendu plus de 1000 avions en 2017 mais également réussi à tenir son objectif de 700 livraisons.

Selon Reuters, qui cite des "sources industrielles", Airbus a réussi à tenir son objectif des 700 livraisons d'avions en 2017. "Airbus a livré un nombre record d'appareils au mois de décembre (2017/ndlr), dépassant le pic des 111 livraisons réalisé en décembre 2016", indique Reuters qui rappelle que Airbus a d'ores et déjà livré 591 avions entre les mois de janvier et novembre 2017. Et comme on sait aussi faire des additions chez Reuters : 591 + 111 = 702. Or, si les 111 livraisons du mois de décembre 2016 ont été dépassées en décembre 2017, cela signifie que Airbus aura livré au moins 703 avions en 2017. CQFD. Pour autant, le constructeur européen est resté pénalisé par les problèmes rencontrés par le motoriste Pratt & Whitney, indique aussi Reuters qui rappelle que "l'objectif informel était plus ambitieux" et portait sur 720 livraisons.

Fabrice Brégier et John Leahy vont donc quitter Airbus sur un bilan 2017 plus qu'honorable sur les plans commerciaux et industriels. Outre le fait que les 700 livraisons annuelles sont réalisées dont 134 A320/A321neo au 30 novembre 2017, les ventes nettes ont une nouvelle fois franchi le cap symbolique des 1000 unités grâce à la commande historique d'Indigo Partners pour 430 appareils de la famille A320neo.