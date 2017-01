Airbus a livré 688 avions en 2016

Les livraisons d'Airbus ont encore progressé de 8 % en 2016 avec 688 appareils livrés contre 635 en 2015. L'année dernière, le constructeur aura livré 100 avions de plus qu'en 2012 (588). Sur les 688 avions, les moyen-courriers représentent à eux seuls 545 unités dont 68 A320neo. Une progression de 11% par rapport à 2015, année durant laquelle Airbus avait livré 491 moyen-courriers.

Le nombre de gros-porteurs livrés porte sur 143 unités se répartissant en 66 A330, 49 A350XWB et 28 A380. En 2015 et 2014, Airbus avait respectivement livré 27 et 30 A380. Le constructeur européen rate de très peu son objectif de 50 livraisons d'A350 XWB en 2016. Il en manque un (49) mais l'effort des toutes les équipes pour y arriver ont été remarquables. En 2015, 14 A350XWB avaient été livrés. Les livraisons d'A330 accusent par contre une forte baisse : 66 contre 103 en 2015 et 108 en 2014.

Airbus a enregistré 731 commandes nettes en 2016, confirmant à son tour la phase de ralentissement du marché, à l'instar des ventes de Boeing en 2016 et 2015. Pour autant, Airbus reste devant son concurrent en nombre d'avions vendus. Boeing a enregistré 668 ventes nettes. Le ralentissement du marché est aussi à relativiser puisque Airbus a accumulé pas moins de 6247 ventes nettes de 2011 à 2015.