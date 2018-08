Airbus : 77 avions livrés en juillet

Airbus a annoncé avoir livré 77 avions commerciaux en juillet.

Le 7 août, Airbus a publié son bilan pour le mois de juillet. Avec 77 avions livrés, cela porte à 380 le nombre d'appareils remis à des clients sur l'année 2018. Les appareils livrés le mois dernier ont été remis à 50 clients, dont EasyJet et Turkish Airlines qui ont réceptionné leurs premiers A321neo et Shenzen Airlines et Vueling leurs A320neo. Parmi les livraisons de juillet, on compte 63 appareils de la famille A320.

En parallèle, Airbus a enregistré au mois de juillet une commande pour huit A350-900, dont le client n'a pas été dévoilé par l'industriel. Avec ce nouveau contrat, un total de 890 Airbus A350 XWB ont été commandés par 46 clients. Avec l'ajout de cette vente, cela porte à 214 le nombre d'aéronefs commandés auprès d'Airbus depuis le mois de janvier, soit « 145 A319, A320 et A321 en version neo ; 11 A319, A320 et A321 en configuration CEO ; 4 A330CEO, 4 A330neo, 36 A350XWB et 14 A380 », détaille l'industriel.

Airbus a également mis à jour les chiffres concernant le nombre total d'appareils livrés, en service et commandés.