AirBaltic annonce une nouvelle commande ferme de 30 CS300

La commande est assortie de 30 options. Avec la commande précédente de 20 CS300, AirBaltic devient le premier client européen et le second mondial du CS300 de Bombardier, avec 50 commandes fermes (80 avec les options).

AirBaltic embarque lourd avec les CSeries de Bombardier. Après avoir annoncé il y a quelque temps une commande initiale de 20 CS300, la compagnie balte vient d'annoncer une nouvelle commande ferme de 30 appareils du même type, avec 30 autres en options. AirBaltic devient donc le premier client mondial du CS300 de Bombardier, avec un total de 50 commandes fermes, plus 30 appareils en option.

AirBaltic précise que la flotte "tout CSeries" est la colonne vertébrale de son nouveau plan de développement "Destination 2025". La nouvelle commande, évaluée à 2,9 M$ en ferme (5,9 M$ avec les options) est "le plus important investissement dans l'histoire de la Lettonie et joue un rôle important dans le développement de l'infrastructure aérienne de la région balte avec des effets à grande échelle sur les exportations, l'économie et les emplois", précise Uldis Augulis, ministre de Transports de Lettonie.

30 avions de la nouvelle commande devraient être livrés à partir du quatrième trimestre de 2019. Sur la commande précédente en cours de réalisation, 8 avions ont déjà été livrés sur les 20 initiaux prévus au contrat.