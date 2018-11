Air Zimbabwe est à vendre

Les administrateurs de la compagnie nationale du Zimbabwe, Air Zimbabwe, ont annoncé le 13 novembre qu'ils attendaient des offres pour la reprise du transporteur, dont la perte dépasse les 300 millions de dollars. Air Zimbabwe a placé sous administration judiciaire à la fin du mois d'octobre, préalable à une vente.

Les administrateurs ont annoncé que le dépôt des offres serait clos à la date du 23 novembre. Air Zimbabwe a été créée en 1967, sous le nom d'Air Rhodesia (du nom de l'ancien nom du Zimbabwe). Elle emploie 232 salariés, basés à Harare, la capitale du pays. La compagnie n'opère plus actuellement que quatre routes : deux liaisons intérieurs et deux autres vers l'Afrique du Sud et la Tanzanie. La compagnie opère encore une flotte de six avions : 2 A320, 2 Boeing 737 et 2 Boeing 767.

Depuis 2017, Air Zimbabwe est inscrite sur la liste noire des compagnies aériennes interdite de vol vers les aéroports de l'Union européenne.