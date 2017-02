Air Transat se met toujours plus au "vert"

La compagnie canadienne, très impliquée dans la protection de l'environnement, va tester cet été en première mondiale la propulsion électrique autonome Wheeltug sur ses Boeing 737.

Cet été, Air Transat va tester en première mondiale à Dorval sur ses Boeing 737 des moteurs électriques autonomes Wheeltug qui devraient lui permettre d'économiser jusqu'à 60% de carburant une fois au sol. "Nous n'aurons plus besoin d'attendre les tracteurs de pistes, ce qui devrait nous faire gagner vingt minutes sur les temps d'attentes et économiser le coût de se service", conclut Gilles Ringwald.

Air Transat est depuis longtemps engagée dans une démarche environnementale très poussée. Le siège de la compagnie à Dorval est certifié "vert" à 100% et le transporteur des procédures bien spécifiques pour économiser le carburant. "Nos pilotes utilisent des freins au carbone qui permettent de limiter au maximum l'utilisation des "reverse" à l'atterrissage. Et une fois sur le tarmac, ils ne font fonctionner qu'un seul moteur", explique Gille Ringwald. "Nous avons aussi des cycles de lavages des réacteurs bien plus nombreux que ceux préconisés par les motoristes, ce qui nous permet d'améliorer leur efficacité et limiter la consommation de carburant.