Air Transat reçoit à Bordeaux son nouvel A321neoLR

L’aéroport de Mérignac sera la première plateforme française à accueillir le monocouloir à long rayon d’action, pour Air Transat.

Après une livraison au début du mois, la compagnie canadienne Air Transat a dévoilé le 27 mai à Bordeaux-Mérignac le premier des quinze Airbus A321neoLR, loués auprès de AerCap, qui vont renouveler sa flotte d’ici à 2022. « Nous sommes ravis d’accueillir l’A321neoLR à l’aéroport de Bordeaux, le premier à bénéficier de cet appareil nouvelle génération sur la compagnie. Il s’agit de l’appareil le plus vert de sa catégorie. Air Transat est la première compagnie nord-américaine à exploiter l’A321neoLR », souligne Lydia Morinaux, directrice générale France Benelux Suisse et Allemagne d’Air Transat.

Le nouvel appareil est équipé de 199 sièges en configuration bi-classe. La classe Club propose 12 sièges ergonomiques en cuir, avec un repose-jambes. Ils disposent aussi d’un écran de divertissement individuel plus large. La classe Economie comprend quant à elle 187 sièges, avec une largeur d’assise de 18 pouces (46 cm) et des écrans nouvelle génération de 10,1 pouces (25,7 cm). Chaque siège est aussi équipé de prise de courant internationale et d’un port USB.

« L'A321neoLR vers Montréal est un atout supplémentaire pour la compagnie mais aussi pour les Bordelais et plus largement les Néo-aquitains. C'est un avion moins bruyant, plus économique et offrant un confort amélioré pour les passagers. La capacité de cet avion, inférieur à 200 sièges, permet sur des marchés comme celui de Bordeaux, d'envisager plus facilement le développement de ce type de lignes long-courriers », se réjouit Pascal Personne, président du directoire de l’aéroport de Bordeaux. Parallèlement à la mise en ligne de l’A321neoLR vers Montréal, Air Transat va renforcer tout l’été la ligne au départ de Bordeaux, avec une quatrième fréquence hebdomadaire directe. Le prochain A321neoLR devrait arriver en flotte au cours du mois de juin, plus quatre autres à l’automne.