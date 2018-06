Air Tahiti Nui dévoile les cabines de ses Boeing 787-9

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Au total, le Boeing 787-9 comprendra 294 sièges décomposés comme suit. La classe affaires (Poerava) proposera 30 sièges full flat transformables en lits à 180°, d'une longueur de près de 2 mètres, configurés en 2-2-2. Le siège est conçu par Rockwell Collins (Parallel Diamond). La premium economy, équipée avec le siège Z535 de Zodiac Aerospace (32 au total) sera configurée en 2-3-2, avec un pitch de 96,5 cm et une inclinaison de 20 cm. La classe économie sera composée de 232 sièges Z300 de Zodiac Aerospace en 9 de front (3-3-3), avec une assise articulée et une inclinaison du dossier à 15 cm.

L'heure de l'événement se rapproche de plus en plus pour la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui. La nouvelle flotte de quatre Boeing 787-9 qui doit remplacer progressivement les A340-300 a été présentée le 7 juin aux autorités polynésiennes. Le premier des quatre doit débuter son exploitation commerciale en octobre prochain.

Le premier Boeing 787-9 se posera sur le tarma de l'aéroport de Tahiti en octobre prochain. Quatre appareils au total doivent être livrés sur un an, en remplacement des Airbus A340-300.

