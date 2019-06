Air Sénégal reçoit son troisième Airbus A319

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Depuis le mois de mars, Air Sénégal opère une desserte quotidienne en Airbus A330neo. La compagnie est le premier transporteur africain à exploiter ce type d'appareil. Elle recevra son deuxième Airbus A330neo d'ici la fin de l'année. Il desservira de nouvelles destinations vers l'Europe et au-delà. A ce jour, Air Sénégal dessert 9 destinations réparties dans 9 pays. Sa flotte est pour l'instant composée de 5 appareils (3 Airbus A319, 2 ATR 72-600 et 1 Airbus A330neo)

La compagnie Air Sénégal vient de recevoir son troisième Airbus A319. Il est configuré en version bi-classe avec 108 sièges en classe économique et 12 sièges en classe affaires. Il devrait permettre de desservir des ligne africaines sous-régionales telles qu'Abidjan, Cotonou et Conakry. Il pourrait aussi relier à terme des destinations de l'Europe du Sud.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

DEC - Dépôts Electrolytiques et Chimiques

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.