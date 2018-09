Air Peace commande dix Boeing 737 MAX 8

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Boeing vient d'ajouter la jeune compagnie aérienne nigériane Air Peace au carnet de commandes de ses 737 MAX . Air Peace vient en effet de signer ferme pour dix Boeing 737 MAX 8. Le calendrier des livraisons n'est pas précisé pour l'instant. Les 737 MAX 8 viendront progressivement replacer la douzaine de Boeing 737-300/500 exploités actuellement par Air Peace . Lancée en 2013, la compagnie aérienne n'a pas l'intention de se cantonner au marché intérieur nigérian. Air Peace vient d'entrer des Boeing 777-200ER d'occasion et a donc clairement l'intention de se déployer également sur le long-courrier.

