Air New Zealand choisit le Boeing 787-10

La compagnie aérienne a finalement choisi le Boeing 787-10 pour compléter son parc existant de 787-9 et assurer le remplacement progressif des 777-200ER et 777-300ER.

Air New Zealand a finalement choisi le Boeing 787-10 au terme d'une compétition dans laquelle était aussi engagé l'Airbus A350 XWB. La compagnie aérienne s'est engagée à acheter huit Boeing 787-10. Un futur contrat d'un montant de 2,7 Md$, prix catalogue. Air New Zealand compte déjà en flotte 13 Boeing 787-9 (encore un à réceptionner/ndlr) aux côtés de huit 777-300ER et neuf 777-200ER dont le remplacement progressif interviendra au fur et à mesure de l'arrivée des 787-10. Les 777-200ER d'Air New Zealand sont aménagés dans une configuration trois classes pour un total de 312 sièges, les Boeing 777-300ER ont 30 sièges de plus. Le transporteur ne précise pas la future capacité de ses 787-10. All Nippon Airways a choisi un aménagement pour 252 passagers en deux classes, ceux de United Airlines sont à 314 sièges répartis en quatre classes et Singapore Airlines a poussé les siens à 337 sièges en deux classes.