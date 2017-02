Air Mauritius prendra aussi de l'Airbus A330neo

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Pour les quatre exemplaires commandés fermes, le calendrier initial prévoyait l'arrivée de deux A350-900 en 2019 et deux autres en 2020. Air Mauritius avait également signé pour trois options dont les livraisons devaient s'échelonner entre 2023 et 2025. Un calendrier désormais modifié par l'arrivée de deux A330neo dans la version A330-900 pris en location tandis que les livraisons des quatre A350-900 sont repoussées au delà de 2020.

Air Mauritius a décidé d'échanger deux des six Airbus A350-900 initialement commandés lors de l'édition 2014 du Salon de Farnborough en Airbus A330neo, indique le site Clicanoo. Le protocole d'accord portait sur quatre A350-900 fermes auxquels s'ajoutaient deux exemplaires pris en location auprès d'Aer Cap. Deux A350-900 qui doivent arriver en flotte en 2017.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Time to Fly

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.