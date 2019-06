Air Madagascar renforce ses liaisons depuis la France cet été

Cet été, la compagnie aérienne Air Madagascar opérera jusqu'à 8 vols directs par semaine vers la Grande Ile : sept vols opérés au départ de Paris-CDG et 1 vol de Marseille. Les départs sont programmés de Paris-CDG à 15h10 et arrivent à Tananarive à 3h05, heure locale. Les vols retour quittent Tananarive à 21h05, pour arriver à 6h55 à Paris. Le vol direct au départ de Marseille Provence est programmé le mercredi à 23h25 avec une arrivée à Tananarive à 10h25 le lendemain. Le vol retour quitte Tananarive à 11h40 également le mercredi pour atterrir à Marseille à 21h25.

Les vols au départ de France sont opérés en configuration tri-classe de 275 sièges : 30 sièges en classe affaires "Baobab" avec des siège-lits full flat de 2 mètres et des écrans de divertissement 16/9 et une franchise bagages de deux pièces de 32 kilos, une classe premium "Vanille" avec 21 sièges proposant un pitch de 96,2 cm, et une classe économique "Ylang" de 224 sièges, disposés en 2-4-2, avec un pitch de 81 cm et une franchise bagages de deux pièces de 23 kilos.