Air Madagascar et Air Austral officialisent leur partenariat

Selon l'accord signé le 9 octobre, Air Austral devient actionnaire à 49% de la compagnie malgache et va piloter son redressement.

Lancé en avril 2016, l'accord de partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral est entré dans sa phase opérationnelle depuis le 9 octobre. Un business plan a été mis au point entre les deux partenaires avec un plan de transformation d'Air Madagascar qui va s'étendre sur 10 ans et sera exécuté en deux phases. La première sera consacrée au redressement et de rétablissement des fondamentaux et s'étalera sur trois ans. Viendra ensuite la phase de croissance de la compagnie malgache, avec le développement de la flotte et l'ouverture de nouvelles lignes.

"Air Austral est fière de pouvoir accompagner la mise en oeuvre d'un tel processus, et nous portons la volonté réelle de contribuer au redressement de cette belle compagnie qu'est Air Madagascar. Les étapes à franchir sont encore complexes et nous avons du travail. Nous sommes prêts à nous y atteler avec force et détermination. Tout est mis en oeuvre pour que cela soit une réussite", a déclaré Marie-Joseph Malé, le PDG d'Air Austral.

Selon les termes de l'accord, l'Etat malgache continuera d'être actionnaire majoritaire de la compagnie avec 51% des parts et nommera le président du conseil d'administration. Air Austral deviendra actionnaire minoritaire avec 49% et proposera la nomination du directeur général. Le nouveau partenaire sera responsable de l'administration et de l'exploitation d'Air Madagascar.

"Dans les faits, l'Etat malgache apporte une entreprise "libre de dettes" ainsi qu'un plan pour le développement des infrastructures aéroportuaires prioritaires. Air Austral apporte quant à elle, 40 M$ d'investissement (environ 34 M€), ainsi que son expertise technique et opérationnelle pour la transformation d'Air Madagascar", a précisé Ralava Beboarimisa, le ministre malgache des Transports. Les objectifs à moyen terme sont fixés sur un retour aux bénéfices au bout de trois ans avec un chiffre d'affaires de 420 M$ et un taux de rentabilité de 4,6%. Selon le site électronique de l'Express de Madagascar, le plan de développement de flotte d'Air Madagascar la ferait passer de dix avions actuellement (2 Airbus A340, 1 Boeing 737-800, 2 ATR 72-500, 2 ATR 72-600 et 3 DHC-6-300 Twin Otter), à quatorze en 2020 et dix-sept en 2023. Selon la presse malgache, les lignes directes vers Dusseldorf, Genève, Bombay, Guanzhou et Paris figurent dans le plan de développement des lignes.