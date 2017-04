Air India va prendre du Boeing 787-9

Le conseil d'administration d'Air India a donné son feu vert à la location de sept Boeing 787-9 pour accompagner les ouvertures de lignes de la compagnie aérienne sur les Etats-Unis et le Canada, notamment. Air India, qui exploite déjà un parc de 23 Boeing 787-8 sur les 27 exemplaires commandés fermes, a besoin du 787-9 pour accompagner le lancement de plusieurs liaisons.

Outre Washington, dont la desserte doit débuter au mois de juillet prochain, la compagnie aérienne prévoit d'ouvrir des vols sur Dallas, Los Angeles et Houston aux Etats-Unis ainsi que sur Vancouver ou Toronto au Canada d'ici à la fin de cette année. Air India n'a pas encore définitivement arrêté son choix. Sachant qu'il faut compter deux appareils par ligne long-courrier et que le transporteur a aussi inscrit la desserte de Tel Aviv et de Copenhague à son programme.

Air India doit réceptionner ses quatre derniers 787-8 entre les mois de juillet et octobre 2017. Ces appareils sont aménagés pour un total de 256 passagers répartis en deux classes : 18 en classe affaires et 238 en classe économique.