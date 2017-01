Air France vend 49,99% de sa filiale Servair

Air France vient de finaliser la vente d'un peu moins de la moitié de sa filiale catering Servair (dont la création remonte à 1971) au Suisse Gategroup (ex-Gate Gourmet), lui-même propriété du groupe chinois HNA. En mars 2016, Air France avait annoncé sa volonté de céder 50% des parts de Servair. Trois entreprises s'étaient portées candidates : Newrest (France), Do & CO (Autriche) et GateGroup. En mai, Air France avait annoncé être entrée en négociations exclusives avec Gategroup et HNA.

Selon le communiqué d'Air France, "l'accord intervient sur la base d'une valorisation de Servair à hauteur de 475 millions d'euros."